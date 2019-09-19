Тюркский совет открыл представительство в Венгрии

В столице Венгрии Будапеште в четверг, 19 сентября, открылось представительство Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

В церемонии открытия приняли участие главы МИД: Турции — Мевлют Чавушоглу, Венгрии — Петер Сийярто, Кыргызстана — Чингиз Айдарбеков, Азербайджана — Эльмар Мамедъяров, Казахстана — Мухтар Тлеуберди и генсек Тюркского совета Багдад Амреев.

Глава МИД Турции поблагодарил венгерское правительство, в том числе министра иностранных дел и внешней торговли Петера Сийярто, за выделенное для представительства организации помещение.

Министр также поблагодарил генсека Тюркского совета Багдада Амреева за проделанную работу.

«Сегодня важный день для тюркоязычных народов. Значение Тюркского совета возрастает с открытием представительства в Будапеште. Организация расширяется. Активизируется сотрудничество в сфере торговли, таможенной и инфраструктурной областях», — сказал Чавушоглу.

Министр дал высокую оценку связям между Турцией и Венгрией.

«Открытие представительства организации в Венгрии является показателем общности традиций наших народов. Кроме того, эта структура станет проводником интересов Тюркского совета в европейских организациях», — сказал Чавушоглу.

Министр акцентировал внимание на важном значении сотрудничества тюркоязычных стран.

«Представительство Тюркского совета в Будапеште укрепит связи тюркского мира с народами и институтами Европы, способствует развитию партнерства между бизнес-кругами», — сказал министр.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что горд своим участием в церемонии открытия представительства Тюркского совета.

Глава МИД дал высокую оценку шагам властей Венгрии, направленным на укрепление связей с тюркским миром.

Мамедъяров напомнил, что Венгрия является страной-наблюдателем в Тюркском совете, а открытие представительства организации в Будапеште назвал важным событием.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт всегда делал все возможное для развития сотрудничества между Востоком и Западом.

«Открытие представительства Тюркского совета в Будапеште является прямым доказательством этого. Венгрия гордится своим историческим, культурным и религиозным наследием», — сказал Сийярто.

Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков поблагодарил премьер-министра и главу МИД Венгрии в связи с открытием представительства Тюркского совета в Европе.

Айдарбеков отметил, что представительство Тюркского совета в Будапеште внесет вклад в развитие связей между Венгрией и организацией.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что статус страны-наблюдателя в Тюркском совете был признан за Венгрией в 2018 году.

«Сегодня мы уже участвуем в открытии представительства организации в Венгрии. Венгрия — братская для нас страна. Венгры считают себя потомками Атиллы и гордятся этим», — сказал Тлеуберди.

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев отметил, что в этом году отмечается 10-я годовщина создания Тюркского совета, что вызывает большую гордость.

«Открытие представительства в Будапеште еще больше расширяет и укрепляет Тюркский совет. Сегодня исторический день. Хочу поблагодарить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главу МИД этой страны Петера Сийярто за усилия и поддержку, способствовавшие открытию этого представительства», — сказал Амреев.

По его мнению, открытие представительства в Будапеште укрепит отношения между странами Тюркского совета и Венгрией. В частности, это откроет путь для сотрудничества с Европой, сказал Амреев.

В преддверии церемонии открытия был подписан меморандум о создании представительства Тюркского совета в Будапеште.