Турция продолжит защищать интересы турок-киприотов — Эрдоган

Греки-киприоты, считающие себя единственными обладателями прав на Кипр и его природные богатства, в будущем, как и сегодня, столкнутся с решительной позицией Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам панели по Кипру Ассоциации юристов Турции.

В послании выражается надежда на то, что обсуждения в рамках панели пройдут успешно и результативно.

Проведение подобной панели в то время, когда усилилось давление на ТРСК в связи с ее интересами в Восточном Средиземноморье, внесет важный вклад в деятельность Турции на международных платформах, направленную на обеспечение прав турок-киприотов, говорится в послании.

«Турция продолжит защищать интересы турок-киприотов на Кипре и в Восточном Средиземноморье с той же решимостью, как защищает свои собственные интересы. Турция продолжает вести вместе со своими кипрскими братьями разведку углеводородов в Восточном Средиземноморье посредством двух буровых и двух исследовательских судов. Для обеспечения безопасной работы привлечены ВВС и ВМС Турции», — говорится в послании.

Греки-киприоты, считающие себя единственными обладателями прав на Кипр и его природные богатства, в будущем, как и сегодня, столкнутся с решительной позицией Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), подчеркивается в документе.

Автор послания также выражает благодарность всем участникам панели за участие и обмен мнениями.