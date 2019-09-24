Турция — лидер региона по использованию возобновляемой энергии, заявил Эрдоган

Турция является лидирующей страной в своем регионе по использованию возобновляемых источников энергии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН.

«В настоящее время мы получаем более 30% электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии», — сообщил глава турецкого государства.

По словам Эрдогана, Турция намерена повысить эту отметку до 39% к 2023 году.

Он добавил, что в целях сведения к минимуму риска стихийных бедствий в Турции формируются «чувствительные к климату и энергоэффективные города».

Использование пластиковых пакетов в Турции сократилось в 3-4 раза, отметил Эрдоган.

«Мы сократили использование полиэтиленовых пакетов в 3-4 раза. Мы также перейдем на систему «Ноль отходов» в 400 тысяч зданий в республике, на 35% повысим переработку мусора», — отметил турецкий лидер.

С января 2019 года пластиковые пакеты во всех магазинах Турции стали платными для сокращения их использования.

По его словам, «Турция является одной из немногих стран, где увеличиваются площади лесов».

«Мы уже посадили около 18 миллионов саженцев, еще 11 миллионов посадим в ближайшее время, чтобы увеличить на 30% площадь лесов», — добавил президент.