Турция попросила Бангладеш выделить землю для лагерей рохинджа

Турция обратилась к Бангладеш с просьбой выделить землю для постройки лагерей для беженцев рохинджа.
Выступая на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу адресовал просьбу Анкары к премьер-министру Бангладеш.
«Мы просим Бангладеш выделить землю, как мы это сделали для сирийских беженцев в Турции. Наши лагеря являются лучшими в мире», — заявил Чавушоглу.
Отметив роль Дакки в урегулировании кризиса беженцев рохинаджа, глава турецкого МИД призвал мировое сообщество «сделать больше для того, чтобы разделить бремя Бангладеш».
Более 750 тысяч беженцев рохинаджа, в основном женщины и дети, бежали из Мьянмы и пересекли границу в Бангладеш после того, как военные Мьянмы усилили атаки на мусульманскую общину в августе 2017 года.
ООН называет рохинаджа самым притесняемым народом в мире.