С-400 не должны повлиять на диалог Турции и США — Эрдоган

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию однозначно не должны нанести ущерб отношениям Анкары и Вашингтона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, комплексы С-400 предназначены для обороны, и Анкара в них нуждается.

Президент напомнил, что ЗРК российского производства развернуты в Греции, Болгарии и Словакии, которые, так же как и Турция, являются членами НАТО.

«То есть подобное оружие у этих стран воспринимается нормально, а как дело доходит до Турции, ситуация меняется. Интересно, почему?», — сказал Эрдоган.

Президент также затронул тему участия Турции в программе создания самолетов пятого поколения F-35.

По его словам, четыре или пять этих самолетов готовы для передачи Анкаре.

«В последний момент в Вашингтоне объявили, что передача самолетов не состоится. Подобный подход не подобает США как стратегическому партнеру Турции», — сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция является не покупателем многоцелевых истребителей F-35, а одной из девяти стран-участниц программы, которая уже перечислила на ее реализацию 1,4 миллиарда долларов.

«Часть комплектующих к самолетам пятого поколения производится в Турции. Ущерб от отказа передать Турции самолеты F-35 уже оценивается в семь миллионов долларов за самолет», — сказал Эрдоган.

Глава Турецкого государства отметил недопустимость политики двойных стандартов в отношении террористических организаций.

По его словам, террористы PKK и пособники террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) сегодня не сталкиваются с давлением в странах Запада, в том числе в США.

«Почему США и другие западные страны не противодействуют преступным организациям? Почему не передают террористов Турции? Анкара, к примеру, требует выдачи Фетуллаха Гюлена, который проживает в штате Пенсильвания. Именно отсюда главарь FETÖ управляет своими сторонниками в 150-160 странах мира. США переданы коробки с документами, подтверждающими преступления сторонников Гюлена, но никаких результатов нет. Американская сторона постоянно требует от Анкары новые документы», — сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция готова сотрудничать с США в сфере борьбы с терроризмом.

«От рук террористов Гюлена погиб 251 и ранения получили 2193 гражданина Турции. Мы детально проинформировали Вашингтон о событиях 15 июля 2016 года, но американская сторона, к сожалению, не передает нам членов преступной организации», — сказал Эрдоган.

Под контролем сторонников Гюлена находится сеть чартерных школ в США, откуда в бюджет преступной организации поступает как минимум 750 миллионов долларов в год, отметил президент.

«Это — разведанные Турции. Какие шаги предприняли власти США для пресечения финансирования террористической организации? Увы, никаких», — сказал Эрдоган.

Говоря о ситуации в Сирии, президент акцентировал внимание на активных шагах Анкары по борьбе с боевиками террористических организаций, орудующих в этой стране.

«Покажите мне хотя бы одну страну, которая вела бы столь активную борьбу с террористами ДАЕШ в Сирии. Именно турецкая армия очистила от террористов сирийский Эль-Баб. В рамках антитеррористической операции «Щит Евфрата» на севере Сирии было уничтожено около 3500 боевиков ДАЕШ», — сказал Эрдоган.

Президент также затронул тему резонансного убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам главы государства, он специально акцентировал внимание на теме зверского убийства журналиста в ходе выступления на ГА ООН в Нью-Йорке.

«Лица, причастные к этому преступлению, находятся в Саудовской Аравии. Записи телефонных разговоров убийц Хашкаджи были предоставлены представителям королевства, прибывшим для расследования в Стамбул. Я обсуждал эту тему и с королем. Дважды поднимал этот вопрос в беседе с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Руководство Саудовской Аравии пообещало, что преступление будет раскрыто. Однако прошел год, и никаких шагов в данном направлении не предпринято», — сказал Эрдоган.

По его словам, Хашкаджи был не просто обычным человеком.

«Известный журналист, он пользовался уважением в СМИ, несколько раз брал интервью и у меня. Мы были лично знакомы. Неужели Турция должна игнорировать убийство и расчленение тела человека, за которым из Эр-Рияда была послана группа из 15 убийц? Убийство Хашкаджи — это проблема не Турции, а Саудовской Аравии. Если мы будем игнорировать подобные события, то никогда не сможем обеспечить справедливость на международной арене», — сказал Эрдоган.