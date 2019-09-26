Турция приветствует усилия Бишкека по борьбе с FETÖ — министр

Турция поддерживает усилия президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова по борьбе с Гюленистской террористической группой (FETÖ) и его стремление развивать сотрудничество Анкары и Бишкека. Об этом сказал Агентству Анадолу заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам, находящийся с визитом в Бишкеке.

По его словам, определенные круги пытаются ухудшить братские отношения между Турцией и Кыргызстаном.

Говоря о борьбе с FETÖ, замминистра отметил, что террористическая организация все еще сохраняет свое влияние в Центральной Азии.

По его словам, сторонники Гюлена пытаются тайно реализовать свои планы и подорвать суверенитет стран, в которых они действуют.

«Рано или поздно террористические организации потерпят поражение. Главное — завершить эту борьбу с минимальным ущербом», — сказал Чам.

По его словам, необходимо время и терпение для полного пресечения деятельности сторонников Гюлена.

«Уверен, что Кыргызстану в кратчайшие сроки удастся полностью пресечь деятельность FETÖ на своей территории», — сказал Чам.

Замминистра также акцентировал внимание на развитии отношений между Турцией и Кыргызстаном и эффективном диалоге лидеров двух стран.

По его словам, после прошлогоднего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкек отношения между двумя странами вступили в исторический этап своего развития.

Две страны прилагают значительные усилия для реализации инициатив в сферах экономики, торговли и политики, отметил замминистра.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.