Миллион сирийцев получат новые дома в рамках создания безопасной зоны – Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган представил подробный план создания безопасной зоны в Сирии, конечной целью которого является переселение около миллиона сирийских беженцев в регион на востоке Евфрата.

Согласно плану, который Эрдоган представил своему американскому коллеге, в безопасной зоне будет создано 140 деревень и 10 районных центров, в которых будут проживать соответственно 5 тысяч и 30 тысяч жителей.

По данным некоторых СМИ, в каждой деревне будут построены 1.000 домов, а в каждом районе будут построены 6.000 новых домов, что в общей сложности составит около 200.000 новых домов.





Ожидается, что строительство обойдется примерно в 26,6 миллиарда долларов.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.