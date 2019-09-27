Турция продолжит оказывать поддержку палестинцам — Чавушоглу

Турция продолжит оказывать помощь палестинцам, которые переживают непростые времена, и поддерживать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам участия в заседании «Контактной комиссии по оказанию помощи палестинцам», прошедшем в Нью-Йорке по инициативе Норвегии.

Участники заседания подчеркнули, что мировое сообщество должно оказать финансовую и политическую поддержку UNRWA, написал Чавушоглу в Twitter.

Глава турецкой дипломатии, также принявший участие в ежегодном совещании глав МИД наименее развитых стран, отметил, что на совещании подчеркивалась ведущая роль Турции в поддержке программы развития. Было подчеркнуто, что приоритетной задачей Турции является поддержка наименее развитых стран.

Совместно с Технологическим банком ООН, офис которого расположен в стамбульском районе Гебзе, мы поддерживаем развитие научно-инновационного потенциала наименее развитых стран, отметил Чавушоглу.