Политический курс Греции и греческого Кипра нарушает нормы международного права — МИД

Страны региона не вправе вмешиваться в ситуацию в Эгейском регионе и в процесс урегулирования Кипрского конфликта, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Недовольство официальной Анкары вызвал текст заявления обнародованного по итогам трехсторонней встречи глав МИД Египта, Греции и греческого Кипра.

Турция решительно отвергает критику в свой адрес, содержащуюся в тексте итогового заявления трехсторонней встречи в Нью-Йорке, заявил Аксой.

«Греция и греческий Кипр в последнее время пытаются заручиться международной поддержкой своей максималистской политики и в данной связи активно контактируют не только со странами ЕС, но и с государствами региона. Подобный курс нарушает нормы международного права и не отвечает усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе», — подчеркнул турецкий дипломат.

Аксой отметил, что попытки игнорирования интересов Турции и турецкого Кипра и изолирования турецкой стороны обречены на провал.

При этом он привлек внимание к противоречивости в позиции греческих властей. «Афины с одной стороны озвучивают заявления о готовности к сотрудничеству с Анкарой, а с другой выступают с необоснованными обвинениями в адрес Турции. Это показатель неискренности греческой стороны», — сказал дипломат.

Аксой призвал страны региона формировать свою политику с учетом экономических и геополитических реалий региона. Иного пути обеспечения справедливого и долгосрочного мира в Восточном Средиземноморье и на Кипре нет, — сказал турецкий дипломат.

«Ни один региональный проект без участиям Турции и турецкой общины Кипра не имеет шанса на успех. Анкара продолжит отстаивать свои интересы в регионе», — добавил Аксой.