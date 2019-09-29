Турции необходимо укреплять военную мощь на морях — Эрдоган

Турция входит в десятку стран, которым под силу проектирование и строительство военных судов на внутригосударственные средства, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии передачи ВМС Турции четвертого по счету противолодочного корвета Kınalıada в воскресенье.

«События в мире и непосредственно в Средиземноморье подтверждают необходимость укрепления военной мощи Турции, в том числе на морях», — сказал президент.

«В последние годы оборонная промышленность Турции добилась крупных успехов, внеся значимый вклад в повышение обороноспособности страны. Турция полна решимости развивать военные технологии, создавать отечественное вооружение во всех областях: от кораблей до торпед, от ракет до электронных систем. Повышается импортозамещение. Турция покрывает уже 70 процентов собственных нужд в сфере обороны», — сказал глава государства.

Президент отметил, что кризис вокруг участия Турции в проекте создания самолетов пятого поколения F-35 подтвердил правильность курса Анкары на развитие отечественных оборонных технологий.

Эрдоган привлек внимание к усилиям по развитию авиационных технологий военного назначения. «Точно также как мы наладили производство беспилотников и спутников, поднимем в небо отечественные военные самолеты», — пообещал турецкий лидер.

«Я всегда заявлял, что противникам Турции не удастся добиться желаемого. Действия антитурецких кругов привели к активному развитию турецкого оборонпром. Они разбудили спящего великана и теперь им суждено пожинать последствия», — сказал президент.

Ранее на вооружение ВМС Турции поступили три корвета в рамках проекта MILGEM — Heybeliada, Büyükada и Burgazada.





Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции подписало с компанией STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ контракт на разработку дизайна и платформы судна, а с консорциумом ASELSAN-HAVELSAN — соглашение о производстве оружейных систем.

Субподрядчиками проекта стали более 50 местных компаний, включая Gürdesan, Sirena Marine, Yaltes, Anel Marin, İşbir и Figes.

Строительство корветов велось на верфи в Стамбуле.

Основные характеристики боевого корабля: водоизмещение 2400 тонн, длина 99 метра, ширина 14,4 метра. Дальность плавания 3500 морских миль, может находиться в море до 10 дней.

Максимальная скорость хода — 29 узлов. Корвет оснащен вертолетной площадкой.