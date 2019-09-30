Глава МВД Турции прибыл с визитом в Украину

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу в рамках визита в Киев провел переговоры с украинским коллегой Арсеном Аваковым.

Министры встретились за завтраком в понедельник в киевском аэропорту «Жуляны».

После переговоров министры встретились с представителями компании Airbus, которые продемонстрировали вертолеты, построенные для МВД Украины.

Сойлу также понаблюдал за тактико-специальными учениями МВД в селе Старе. Несколько десятков единиц наземной и авиационной техники и несколько сотен личного состава продемонстрировали и отшлифовали свои навыки и совместные действия в различных чрезвычайных ситуациях.

В состав турецкой делегации также вошли посол в Киеве Ягмур Ахмет Гюлдере и командующий силами береговой охраны Ахмет Кендир.