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Глава МВД Турции прибыл с визитом в Украину

DAILY SABAH И АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 30.09.2019 16:25
Фото: АА

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу в рамках визита в Киев провел переговоры с украинским коллегой Арсеном Аваковым.

Министры встретились за завтраком в понедельник в киевском аэропорту «Жуляны».

После переговоров министры встретились с представителями компании Airbus, которые продемонстрировали вертолеты, построенные для МВД Украины.

Сойлу также понаблюдал за тактико-специальными учениями МВД в селе Старе. Несколько десятков единиц наземной и авиационной техники и несколько сотен личного состава продемонстрировали и отшлифовали свои навыки и совместные действия в различных чрезвычайных ситуациях.

В состав турецкой делегации также вошли посол в Киеве Ягмур Ахмет Гюлдере и командующий силами береговой охраны Ахмет Кендир.

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