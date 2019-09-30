Турция полна решимости пролить свет на убийство Хашкаджи — Эрдоган

Турция продолжит прилагать усилия, чтобы пролить свет на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в статье для газеты Washington Post.

Эрдоган отметил, что убийство Хашкаджи было самым противоречивым инцидентом XXI века после террористических атак 11 сентября 2001 года.

«Ни одно другое событие после 11 сентября не представляло такой серьезной угрозы международному порядку и не ставило под сомнение условности, которые мир воспринимал как должное», — заявил президент.

Хашкаджи был убит 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства — Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело было расчленено и уничтожено.

«Убийство Хашкаджи было трагедией, а также вопиющим злоупотреблением дипломатической неприкосновенностью», — написал Эрдоган.

Отметив «почти полное отсутствие прозрачности в отношении судебного разбирательства», Эрдаган подчеркнул, что действия Эр-Рияда не соответствуют ожиданиям международного сообщества и портят имидж Саудовской Аравии.

«В наших интересах и всего человечества не допустить повторения подобного преступления в любом уголке мира. Самым простым способом добиться этого является борьба с безнаказанностью. Это наш долг перед семьей Джамаля», — заявил Эрдоган.

В опубликованном 19 июня в Женеве 100-страничном докладе спецдокладчика ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, составленном по результатам проведенного расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии.

Калламар пришла к выводу, что Хашкаджи «стал жертвой преднамеренной, умышленной казни — убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия в соответствии с международным законодательством по правам человека». Калламар призвала правительство Саудовской Аравии «взять на себя государственную ответственность за совершение казни».

Спецдокладчик также призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи.