Турция планирует поселить 2 миллиона беженцев в зоне безопасности в Сирии — Эрдоган

Турция планирует поселить 2 миллиона беженцев в 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на первом заседании осенней сессии турецкого парламента, Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена бесконечно содержать миллионы сирийских беженцев, и все они должны в итоге добровольно вернуться на родину.

«У сирийских беженцев, которые уже почти восемь лет живут в Турции, есть свои дома, родина. Наша задача — как можно скорее создать благоприятные условия для их безопасного возвращения. Анкара неоднократно обращалась к международной общественности с призывами по этому вопросу», — отметил он.

По словам турецкого лидера, более 360 тысяч сирийцев вернулись в районы, очищенные от террористов при поддержке ВС Турции.

«В Турции все еще находятся до 3,65 миллиона беженцев, что сопряжено с определенными экономическими и социально-культурными вызовами для нашей страны. Ни одна другая страна мира не смогла бы нести столь тяжкий груз ответственности и так долго содержать беженцев», — добавил Эрдоган.

Президент также заявил, что единственной причиной вмешательства Турции в сирийский конфликт является угроза терроризма.