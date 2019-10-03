Глава оборонных ведомств Турции и США обсудили Сирию

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили меры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Об это говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Согласно информации, во время беседы турецкий министр подчеркнул недопустимость создания террористического коридора у южных рубежей Турции – страны, которая в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожила более 3 тысяч террористов ДАЕШ.

Акар напомнил, что Турция настаивает на создании безопасной зоны глубиной 30 километров к востоку от реки Евфрат.

Глава ведомства предупредил, что в случае задержки процесса создания зоны безопасности «совместные усилия будут прекращены».

Глава турецкого военного ведомства вновь призвал США полностью прекратить поддержку террористической организации PKK/PYD/YPG, включая поставки боевикам оружия и боеприпасов.

Акар также подчеркнул, что Турция стремится обеспечить безопасность всех проживающих в регионе религиозных и этнических групп, в том числе курдов, арабов, ассирийцев, христиан и езидов

«Нашей конечной целью является положить конец присутствию на севере Сирии любых террористических групп, включая ДАЕШ и PKK/PYD/YPG, а также обеспечить возвращение в свои дома, на свои земли наших сирийских братьев посредством формирования здесь мирного коридора», — приводятся в пресс-релизе слова Акара.