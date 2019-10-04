Турция и США проводят 3-й этап патрулирования к востоку от Евфрата

ВС Турции и США приступили к третьему этапу наземного патрулирования сирийских районов к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Патрулирование проводится в рамках плана по созданию зоны безопасности в Сирии.

Третий этап патрулирования стартовал на востоке района Талль-Абъяд, и в нем задействованы наземный транспорт и БПЛА.

Ранее ВС Турции и США провели шесть этапов воздушного и два этапа наземного патрулирования сирийской территории. Первое совместное наземное патрулирование восьмого сентября длилось около трех часов.

Минобороны Турции ранее сообщало, что договоренность по северу Сирии была достигнута по итогам переговоров с делегацией США, прошедших пятого-седьмого августа 2019 года.

12 августа в районе Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа был создан Центр совместных операций Турции США по Сирии.