Подготовка к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат завершена — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

«Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии», — сказал Эрдоган на встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Президент Эрдоган подчеркнул, что цель Турции — принести мир на восток от Евфрата.

«Анкара обращается к тем [США], кто пытается помешать борьбе с террористической организацией PKK, играя в дипломатические игры. Турция сыта обещаниями по горло», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что Турция неоднократно сообщала США о своей обеспокоенности ситуацией в районах Сирии, захваченных террористами YPG/PKK.

«Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за Сирийские демсилы?», — сказал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что желание подчинить и лишить смысла политику Турции обречено на провал.

Анкара также успешно противостоит попыткам вызвать экономический кризис в Турции, сказал Эрдоган.

«В ближайшие четыре года, когда в Турции не ожидается выборов, правительство будет реализовывать дорожную карту по развитию экономики и достигнет целей, поставленных до 2023 года», — сообщил президент.

Глава государства отметил далее, что действующая власть в Турции оставит будущим поколениям величайшее достояние — президентскую форму правления.