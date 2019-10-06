Временный поверенный в делах США вызван в МИД Турции

Временный поверенный в делах США в Анкаре вызван в воскресенье в МИД Турции.

Недовольство официальной Анкары вызвала реакция американского посла, поставившего в субботу в соцсети Twitter «лайк» на негативном отзыве о состоянии здоровья одного из ведущих турецких политиков — лидера оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчелиа.

От американского дипломата потребовали «четких и ясных разъяснений» в связи с позицией главы дипмиссии.

Ранее в воскресенье представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик осудил реакцию американского посла на скандальную публикацию в соцсетях, назвав ее «противоречащей дипломатическим нормам».

«Одних извинений недостаточно. Позиция посла противоречит принципам гуманизма и является попыткой вмешательства во внутренние дела страны», — отметил Челик.

Тем временем, зампред MHP Семих Ялчин сообщил, что Бахчели идет на поправку и уже на следующей неделе вернется к своим обязанностям.