Президент Эрдоган отправится с официальным визитом в Сербию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, шестого октября направится с визитом в Белград, где примет участие во втором заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Сербия.

В администрации турецкого лидера сообщили, в заседании под председательством глав государств примут участие представители официальных структур двух стран. Планируется обсудить различные аспекты двусторонних отношений, затронуть вопросы региональной и международной повестки дня.

В Белграде состоится также трехсторонняя встреча лидеров Турции, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Кроме того, в рамках двухдневного визита запланирован бизнес-форум Турция-Сербия.

Турецкий лидер посетит ряд предприятий, основанных в Сербии турецкими инвесторами, а также примет участие в закладке фундамента новых объектов и автомагистрали Сараево-Белград.