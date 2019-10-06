Турция стягивает войска к границам Сирии

Командование вооруженных сил Турции продолжает переброску бронетехники и военнослужащих к границе с Сирией.

В район Акчакале юго-восточной провинции Шанлыурфа в ночь на воскресенье прибыл очередной военный конвой из девяти тягачей с бронетехникой.

Кроме того, в Акчале проследовали автобусы с военными, которые пополнят состав приграничных подразделений.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.