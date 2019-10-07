США отвели войска от границы Турции и Сирии

Вооруженные силы США отвели свои войска от турецко-сирийской границы накануне антитеррористической операции Турции в северной Сирии.

Американские войска покинули два наблюдательных поста в Рас-эль-Айне и Телль-эль-Абьяде, источник сообщил агентству Reuters.

5 октября президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против террористических формирований могут начаться в ближайшие дни.

1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

Кроме того, 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.