Эрдоган прибыл с двухдневным визитом в Сербию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник с визитом в столицу Сербии Белград.

Самолет c главой Турецкого государства на борту приземлился в Международном аэропорту имени Николы Теслы в 13:00 по турецкому времени.

Эрдогана в аэропорту встретили президент Сербии Никола Вучич, сербский посол в Анкаре Зоран Маркович и посол Турции в Белграде Танжу Билгич.

Накануне своего визита Эрдоган дал интервью сербской газете «Политика», в котором заявил, что Турция поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, а также достижение долгосрочного соглашения по косовскому вопросу.

«Жизненно важное значение для долгосрочной стабильности и мира на Балканах, в состав которых входит и Турция, имеет достижение соглашения вокруг косовского вопроса, которое удовлетворило бы все заинтересованные стороны. Поэтому мы поддерживаем продолжение процесса диалога Белграда и Приштины и достижение долгосрочного всеохватывающего соглашения, основанного на свободной воле и консенсусе двух сторон. Мы готовы сделать все возможное, чтобы решить эту проблему. Договор, достигнутый между двумя странами, будет приемлем и для нас», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что придает «большую важность сохранению мира и стабильности на Балканах» и поддерживает «усилия Сербии на пути экономического развития и присоединения к ЕС». По его словам, в настоящее время отношения Турции и Сербии «находятся на самом высоком уровне в истории». Турецкий лидер отметил, что уважает территориальную целостность Сербии, когда речь идет о Санджаке — мусульманском регионе на юге Сербии, имеющем исторически тесные связи с Турцией. По его словам, несмотря на культурные и духовные связи с мусульманами в регионе, «Турция не проводит свою политику на Балканах на основе религии».

Говоря об экономической составляющей турецко-сербских отношений, Эрдоган рассказал о росте товарооборота, составляющего, по данным на конец 2018 года, 1,2 миллиарда евро, и указал, что в планах двух стран — увеличить этот показатель сначала до 2 миллиардов, а потом до 5 миллиардов евро. По его словам, сегодня в Сербии работают 800 турецких компаний, которые дают рабочие места 8 тысяч граждан страны.

В программе первого дня визита Эрдогана запланированы переговоры с Вучичем и совместное заседание совета по сотрудничеству двух стран. Кроме того, президенты дадут старт строительству автотрассы Белград-Сараево.

Коммерческий договор по проектированию и строительству участка пути Белград-Сараево был подписан между правительством Сербии, Автодором Сербии и турецкой компанией Taşyapı в декабре 2018 года. Строительство трассы предоставит Сербии выход на европейский Коридор 5, который связывает Венгрию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Боснии и Герцеговине проект даст выход на центральные регионы Сербии по Коридорам 10 и 11.