Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии — Минобороны

Министерство национальной обороны Турции во вторник объявило о завершении подготовки к проведению антитеррористической операции на севере Сирии.

Целью операции станет создание зоны безопасности на востоке от реки Евфрат, отметили в ведомстве.

«Создание зоны безопасности или коридора мира необходимо для формирования безопасных условий для сирийцев и будет способствовать стабильности и миру в регионе», — говорится в сообщении Минобороны.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 1 октября, что Анкара намерена своими силами создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не удалось достичь желаемого результата на переговорах с Вашингтоном.

6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом заявил, что Вашингтон не станет поддерживать операцию Турции и каким-либо образом участвовать в ней, а американские военнослужащие покинут район ее проведения.