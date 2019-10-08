КАТЕГОРИИ
ПОЛИТИКА
КАТЕГОРИИ

Эрдоган и Трамп проведут встречу 13 ноября

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 08.10.2019 15:49
Обновлено 08.10.2019 16:09
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 ноября в Вашингтоне.

В посте на своей странице в Twitter Трамп также отметил важность американско-турецких отношений.

«Многие забывают, что Турция является крупным торговым партнером США. Турция производит стальную обшивку для нашего истребителя F-35. Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией», — написал он.

Трамп также повторил свою угрозу «разрушить экономику Турции» в случае невынужденных боев на севере Сирии.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Политике Министерство национальной обороны Турции во вторник объявило о завершении...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ