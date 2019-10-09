США не поддерживают операцию Турции в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддерживает турецкую военную операцию «Источник мира» на севере Сирии.

По словам главы Белого дома, в зоне проведения операции нет у южных границ Турции нет американских военнослужащих.

Трамп назвал действия Турции «оккупацией Сирии». «США не поддерживают эту атаку и открыто заявили Анкаре, что это плохая идея», — отметил американский лидер.

«С момента начала своей политической карьеры я заявлял, что не хочу вмешиваться в эти бесконечные и бессмысленные войны, в особенности те, что не отвечают интересам США. Турция пообещала защищать права религиозных меньшинств, в том числе христиан, и не допускать гуманитарного кризиса в регионе», — сказал президент.

«Турция несет ответственность за недопущение повторного роста влияния террористов ДЕАШ в регионе. США внимательно отслеживают ситуацию в регионе», - отметил глава Белого дома.

Операция «Источник мира»

Турция 9 октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является устранение угрозы терроризма у границ Турции и создание «зоны безопасности», куда добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающего за государствами «право на самооборону».

Турция заявляет об уважении к территориальной целостности и единству Сирии.