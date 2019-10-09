Террористы YPG подвергли обстрелу город в Турции

Шесть ракет, запущенных боевиками сирийского крыла PKK из сирийского района Камышлы, разорвались в среду в приграничном городе Нусайбин турецкой провинции Мардин.

Ракетный обстрел был произведен после начала антитеррористической операции «Источник мира».

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Ущерб нанесен одному из жилых строений в центре Нусайбина. Жители дома эвакуированы. Полиция приняла усиленные меры безопасности в городе.

Граждан, ожидающих на улицах и площадях, призвали вернуться в свои дома.

Части ВС Турции нанесли ответный удар по объектам террористов YPG/PKK в Сирии.

Операция «Источник мира»

Турция 9 октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является устранение угрозы терроризма у границ Турции и создание «зоны безопасности», куда добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии. Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающего за государствами «право на самооборону». Турция заявляет об уважении к территориальной целостности и единству Сирии.