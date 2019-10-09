Турция начала антитеррористическую операцию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС Турции «Источник мира» на севере Сирии против террористов PKK/YPG и ДАЕШ.

Об этом глава турецкого государства написал в своем Twitter.

«ВС Турции начали операцию «Источник мира» против террористических организаций PKK/YPG и ДАЕШ на севере Сирии. Цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии. Операция «Родник мир» устранит террористическую угрозу в отношении Турции. Благодаря операции «Родник мира» в Сирии будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы. Операция «Родник мира» направлена на защиту территориальной целостности Сирии и спасет жителей Сирии из тисков терроризма. Желаю успехов турецким военнослужащим и бойцам сирийской оппозиции, участвующим в операции в Сирии», — написал Эрдоган.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил в среду с утверждением, что новая трансграничная операция ВС республики «Источник мира» не противоречит нормам международного права.

«Операция «Источник мира» основывается на нормах международного права, Уставе ООН и резолюциях СБ ООН по борьбе с терроризмом», — сказал он.

Турция передала в подконтрольное режиму Башара Асада генеральное консульство Сирии в Стамбуле ноту о начале операции «Источник мира», заявил Чавушоглу.

Министерство иностранных дел Турции пригласило в среду послов стран — членов Совета Безопасности ООН для предоставления информации о новой операции ВС республики «Источник мира» в Сирии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«В наше министерство были приглашены послы стран - членов Совбеза ООН для информирования об операции «Источник мира», — сказал он.

Обеспокоенность Анкары по вопросу угрозы национальной безопасности обоснована, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что Турция подвергалась ужасным террористическим атакам.

США, Россия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, руководство ООН и НАТО, начиная с 14.00, информированы об операции в Сирии, говорится в сообщении, размещенном на странице министерства национальной обороны Турции, в Twitter.