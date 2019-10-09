Эрдоган обсудил с Путиным операцию Турции на севере Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным предстоящую военную операцию Турции на севере Сирии.

«Президент [Эрдоган] сообщил, что военная запланированная операция на востоке от реки Евфрат поспособствует установлению мира и стабильности в Сирии и откроет путь к политическому процессу в Сирии», — говорится в сообщении администрации президента.

Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена проинформировать все причастные страны о готовящейся операции в Сирии.

По его словам, Анкара передаст всю необходимую информацию, в частности, ООН и режиму Башара Асада.

«Мы проинформируем все необходимые страны [о готовящейся операции], в том числе ООН и Сирию. Эта операция будет важна для стабильности и безопасности региона», — заявил он.