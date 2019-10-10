Россия понимает законную озабоченность Турции безопасностью своих границ — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что представители вооруженных сил России и Турции находятся в постоянном контакте в связи с операцией «Источник мира».

«Мы неизменно с самого начала кризиса в Сирии привлекали внимание к тому, что понимаем законную озабоченность Турции безопасностью своих границ. Военная операция Турции в Сирии стала результатом действий США в регионе», — сообщил журналистам Лавров, пребывающий в Туркменистане для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.

По словам российского министра, Москва также всячески подчеркивает необходимость урегулирования этой озабоченности в рамках договоренностей, которые существуют между Дамаском и Анкарой, в рамках Аданского соглашения 1998 года.

Лавров отметил, что именно политика Вашингтона на севере Сирии подтолкнула Анкару к организации операции.

По словам российского министра, Москва на протяжении последних лет предупреждает «о крайней опасности того эксперимента, который американцы ставили в регионе, пытаясь всячески противопоставлять курдов арабским племенам».

Операция «Источник мира»

Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.

Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.

Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.