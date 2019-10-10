Террористы YPG обстреляли турецкие города, 4 погибли

В результате обстрела приграничных с Сирией района Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа и города Нусайбин в провинции Мардин получили ранения 70 местных жителя, четверто погибли.

Обстрел велся террористами YPG/PKK с сирийской территории.

Сразу же после обстрела боевики начали жечь покрышки, чтобы снизить видимость турецких БПЛА и не позволить нанести прицельный огонь по расположению боевиков.

Несмотря на это турецкая артиллерия ответила шквальным огнем по координатам предположительного нахождения террористов.

Операция «Источник мира»

Турция девятого октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.

Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.

Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.