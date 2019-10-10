Цель Турции в Сирии – борьба с терроризмом, а не захват земель — Эрдоган

Цель антитеррористической операции «Источник мира» — вклад в обеспечение территориальной целостности и политического единства Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция не имеет территориальных претензий к соседним странам. Нам не нужны чужие земли, имущество, богатство. Сирийская национальная армия, являющаяся союзником Турции, также не желает этого», — сказал Эрдоган.

По его словам, в рамках операции «Источник мира» уже нейтрализовано 109 террористов.

По словам президента, турецкая армия в кратчайшие сроки обеспечит безопасность в районах Сирии — от Манбиджа до границы с Ираком и тем самым установит мир, которого уже восемь лет ожидают сирийцы.

Силы безопасности Турции в последние четыре года нейтрализовали 16 тысяч террористов, в том числе 7,5 тысячи — на турецкой территории, 8,5 тысячи — за рубежом, отметил глава государства.

«У террористов не хватает мужества вступить в прямое столкновение с турецкой армией, и поэтому они атакуют мирное население. Тем самым они демонстрируют свое истинное лицо», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что Турция против того, чтобы в ходе операции «Источник мира» пострадали мирные жители Сирии.

Глава государства подчеркнул, что Турция продолжает бороться со всеми террористическими организациями в регионе, в том числе ДАЕШ, PKK и его сирийскими ответвлениями — YPG и PYD.

По словам Эрдогана, определенные круги и страны критикуют действия Турции по обеспечению единства Сирии.

Анкара отвергает критику в адрес операции «Источник мира» на фоне нахождения в Сирии военных из десятков стран, отметил президент.

«Ряды террористов ДАЕШ в Сирии пополнили наемники из Франции, Германии и Нидерландов, тогда как Турция выслала 5,5 тысячи иностранцев, пытавшихся примкнуть к террористам», — сказал Эрдоган.

«Турция намерена раз и навсегда решить проблему ДАЕШ и не хочет, чтобы с подобной угрозой столкнулись другие страны, в том числе европейские. Турция предпримет все необходимые шаги против террористов ДАЕШ, содержащихся в районах проведения антитеррористической операции в Сирии», — сказал президент.

В Турции на сегодняшний день задержано до 17 тысяч человек, в большинстве своем являющихся турецкими гражданами, которые, предположительно, связаны с террористами ДАЕШ, отметил глава государства.

Президент также назвал необоснованной критику Эр-Риядом действий Турции в Сирии.

«Саудовская Аравия должна вначале дать оценку собственным шагам. Кто виноват в разрухе в Йемене?», — сказал Эрдоган.

Глава государства назвал абсурдной позицию Каира, где попытались критиковать операцию ВС Турции «Источник мира» на севере Сирии.

«Там и вовсе не вправе критиковать операцию. Он [президент Египта ас-Сиси] — убийца демократии в своей стране», — сказал Эрдоган.