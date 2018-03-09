Россия поддерживает реформы в СБ ООН для повышения представленности развивающихся стран

Россия последовательно исходит из необходимости реформировать СБ ООН таким образом, чтобы повысить представленность развивающихся стран. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Мухаммадом в Аддис-Абебе.

По его словам, Кремль поддерживает призывы Африканского союза к реформированию ООН.

По мнению министра, главное заключается именно в том, чтобы развивающиеся регионы пополнили ряды членов СБ ООН.

«Мы готовы рассматривать любые варианты, лишь бы они привели к широкому общему согласию. В этом смысле мы поддерживаем, считаем очень сильными такие кандидатуры, как Индия и Бразилия (представляющие Азию и Латинскую Америку), но не видим возможности принимать решение о расширении СБ ООН, если частью этого пакета не будет вопрос о представленности Африки. Только так мы сможем привнести в СБ ООН дополнительную ценность, если хотите, потому что расширять Совет за счет стран, которые имеют свою позицию уже активно защищенной в СБ ООН, наверное, не имеет большого смысла. Главный приоритет — расширить представленность трех развивающихся регионов мира, обязательно включая Африканский континент», — сказал Лавров.

В свою очередь, глава комиссии Африканского союза заявил о несправедливости СБ ООН в отношении Африканского континента в связи с отсутствием постоянного представительства в этой организации.

По его словам, в Африке проживает около 1,2 миллиарда человек, и большинство вопросов, обсуждаемых в ООН, связаны с Африкой.

«У Африки есть законное право на представительство в СБ ООН, однако до сих пор не было предпринято никаких конкретных шагов в этом направлении», — сказал Факи Мухаммад.