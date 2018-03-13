Зайчик, Язь и Нежданчик: Россияне голосуют за названия новых вооружений

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Начался финальный этап голосования по выбору названий для новейших образцов российских вооружений, объявило во вторник министерство обороны России.

Минобороны предложило желающим выбрать названия для новых боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.

Ведомство отобрало 50 самых популярных предложений.

Стартовал финальный этап по выбору названий для новейших образцов российских вооружений. Интернет-пользователи могут выбрать названия из 50 наиболее популярных предложений https://t.co/EnYQzm1vh1 pic.twitter.com/PO88dqNxm8 — Минобороны России (@mod_russia) March 13, 2018

«Зайчик» с почти 25 процентами лидирует в голосовании за название боевого лазерного комплекса. «Луч» немного отстаёт — 20 процентов.

Новый беспилотный подводный аппарат большинство проголосовавших — более 33 процентов — хочет назвать «Язь», что, по всей видимости, является отсылкой к популярному несколько лет назад видео о рыбаке, который не скрывал радости от поимки язя.

А за то, чтобы стать названием новой ядерной крылатой ракеты с огромным отрывом лидирует «Нежданчик».

Голосование продлится до 16 марта.