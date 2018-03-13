КАТЕГОРИИ  
РОССИЯ
КАТЕГОРИИ

Зайчик, Язь и Нежданчик: Россияне голосуют за названия новых вооружений

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: AP/Россия-РТР
Статьи по теме

Начался финальный этап голосования по выбору названий для новейших образцов российских вооружений, объявило во вторник министерство обороны России.

Минобороны предложило желающим выбрать названия для новых боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.

Ведомство отобрало 50 самых популярных предложений.

«Зайчик» с почти 25 процентами лидирует в голосовании за название боевого лазерного комплекса. «Луч» немного отстаёт — 20 процентов.

Новый беспилотный подводный аппарат большинство проголосовавших — более 33 процентов — хочет назвать «Язь», что, по всей видимости, является отсылкой к популярному несколько лет назад видео о рыбаке, который не скрывал радости от поимки язя.

А за то, чтобы стать названием новой ядерной крылатой ракеты с огромным отрывом лидирует «Нежданчик».

Голосование продлится до 16 марта.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в России Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в Министерство иностранных...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ