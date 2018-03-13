МИД России вызвал посла Великобритании

Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в Министерство иностранных дел России, сообщило во вторник агентство Интерфакс со ссылкой на МИД РФ.

«Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России», — цитирует агентство сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что «очень вероятно», что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

В понедельник в связи с делом Скрипаля в британский МИД был вызван посол РФ в Британии Александр Яковенко.