Кремль сказал об ответных шагах на возможные санкции Лондона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва готова предпринять меры в ответ на возможные действия Великобритании против российских СМИ в связи с отравлением в Лондоне бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

«Любые незаконные действия в отношении любого средства массовой информации из Российской Федерации в Великобритании, конечно же, приведут на основе принципа взаимности к ответным шагам», — сказал он журналистам.

Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом и готовится объявить о связанных с этим мерах.

Песков сказал, что Москва не приемлет бездоказательных обвинений и языка ультиматумов, а также остается открытой для расследования причин произошедшего, но не встречает взаимности со стороны Лондона.

«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматумов», — сказал Песков.

«При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия. Но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны Британии в этой своей готовности».