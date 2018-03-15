Несколько тонн золота и серебра выпало из самолёта в России

Самолёт, перевозивший сплав золота и серебра с чукотского рудника канадской Kinross Gold Corp , в четверг потерял часть груза над взлётно-посадочной полосой аэропорта Якутска из-за открытия грузового люка, никто не пострадал.

«Сегодня в аэропорту Якутск на борту самолета АН-12 авиакомпании Нимбус, выполнявшего рейс по маршруту Якутск–Красноярск–рудник Купол, при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонны, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании», — сообщил Следственный комитета России в четверг.

На борту Ан-12, у которого сегодня при взлете отвалился грузовой люк, находились 9 тонн золота.🙀 Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных кустах-полях. pic.twitter.com/I0LcRy1cH5 — кот™ (@happycat__15) March 15, 2018

Глава московского представительства Kinross, которой принадлежит ЧГГК, подтвердил Рейтер факт происшествия. По словам Станислава Бородюка, все высыпавшиеся на взлётно-посадочную полосу слитки сплава доре были собраны.

Самолёт, на борту которого находилось семь человек, включая двух сотрудников грузоотправителя, благополучно приземлился в аэропорту Маган в пригороде Якутска, сказал он.

Створка грузового люка упала на территорию авторынка, свободную от построек и транспортных средств, сообщил Следком. Предварительно причиной происшествия считается неправильная фиксация груза.

Пресс-служба аэропорта Якутска заявила, что самолёт к полету готовили техники из экипажа самого судна, согласно заполненным ими документам самолёт был исправен и подготовлен к полету.

Российская «дочка» Kinross, добывающая золото и серебро на месторождениях Купол и Двойное на Чукотке в прошлом году заняла третье место в списке крупнейших производителей золота в РФ , произведя 16,3 тонны, по данным Союза золотопромышленников РФ.

Непосредственно на Чукотке компания выплавляет черновые слитки золотосеребряного сплава доре. Химически чистый металл из этого сплава производят аффинажные заводы, крупнейший из которых Красцветмет находится в Красноярске.