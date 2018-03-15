Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Обязательно», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании​​​.

Говоря о сроках, Лавров сказал: «Скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в среду, что Лондон высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства.

Кроме того, Мэй пообещала, что Британия заморозит российские госактивы, если получит доказательства угрозы со стороны РФ, и сократит масштаб участия в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле.

Россия отвергает обвинения в свой адрес.