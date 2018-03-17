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Россия высылает 23 британских дипломата

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

Российский МИД в ответ на действия Лондона по делу Скрипаля объявил персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели.

Также Москва отозвала соласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербугре.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в среду, что Лондон высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства.

Россия отвергает обвинения в свой адрес.

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