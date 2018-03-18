В России началось голосование на выборах президента Российской Федерации

Началось голосование на выборах президента Российской Федерации.

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

На президентское кресло претендуют: Сергей Бабурин («Общероссийский гражданский союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Согласно оценкам социологов, основанных на данных опросов, с вероятностью почти в 100% уже в первом туре голосования победит действующий президент Владимир Путин. Это будет его четвёртый срок на этом посту.