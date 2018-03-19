Путин победил на выборах президента России

Граждане РФ в Турции досрочно голосуют на выборах президента

В России началось голосование на выборах президента Российской Федерации

Ещё в 2-х городах Турции состоялось досрочное голосование на выборах президента России

Владимир Путин лидирует на выборах президента России по итогам подсчета 99 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.

За действующего главу государства проголосовали 76,67 процента избирателей (почти 56 миллионов голосов). Второе место занял выдвиженец КПРФ Павел Грудинин (11,8 процента и 8,57 миллиона голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67 процента и свыше 4,1 миллиона голосов).

Четвертое место заняла телеведущая Ксения Собчак, которая получила 1,67 процента (более 1,2 миллиона голосов).

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский также смог преодолеть рубеж в один процент и получил 1,04 процента (свыше 750 тысяч голосов).

Следом идет выдвиженец «Партии роста» Борис Титов с 0,76 процента (549 голосов). Руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин получил 0,68 процента (495 тысяч голосов). Кандидат от партии «Народный союз» Сергей Бабурин получил 0,65 процента (474 тысячи голосов).

По данным ЦИК, явка на выборах составила 67 процентов.