Реакция мира на переизбрание президента России Путина

Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах по телефону

Владимир Путин был объявлен победителем выборов президента России во вторник.

В мире эту новость встретили по-разному: лидеры некоторых стран сразу отправили свои поздравления, а некоторые усомнились в честности прошедших выборов.

Китай

Лидер Китая Си Цзиньпин в своём поздравительном сообщенни сказал, что Пекин готов продолжать работать с Москвой.

«В настоящее время китайско-российское комплексное стратегическое партнерство, которое построено на основе сотрудничества, находится на лучшем уровне в истории, что служит примером для формирования нового типа международных отношений», — сказал Си в послании Путину.

«Китай готов работать с Россией, чтобы поддерживать китайско-российские отношения на более высоком уровне».

США

В Белом доме, отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными, заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли сказал: «Мы не удивлены результатом».

Он добавил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется.

ЕС

Тем не менее, Европейский союз заявил, что «нарушения и недостатки» на выборах нарушили международные стандарты, указывая на одностороннее освещение в СМИ и ограничение политических свобод.

«Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки», — говорится в заявлении ЕС.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Май заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «развернула миссию по наблюдению за выборами в Россию, и мы будем ждать их оценки, прежде чем делать какие-либо замечания».

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Май заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «развернула миссию по наблюдению за выборами в Россию, и мы будем ждать их оценки, прежде чем делать какие-либо замечания».

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель должна была поздравить Путина, но сообщение вызвало бы «проблемы» в их отношениях, сказал её пресс-секретарь.

У Берлина и Москвы есть «разногласия» по вопросам, от российской политики до конфликтов в Украине и Сирии.

«Тем не менее, постоянный контакт с руководством России очень важен для нас».

Министр иностранных дел Хейко Маас был более критичным, заявив: «Мы, конечно, не можем говорить о справедливом политическом конкурсе во всех отношениях, как его знаем мы».

Было «неприемлемо», что выборы также проходили в Крыму, который Россия четыре года назад аннексировала от Украины в нарушение международного права, сказал Маас.

«В этом отношении мы предполагаем, что Россия останется сложным партнером».

Франция

В телефонном разговоре с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон пожелал ему «успеха в политической, демократической, экономической и социальной модернизации» России.

Но он также призвал Путина пролить свет на «неприемлемое» отравление двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании и выразил обеспокоенность в связи с войной в Сирии.

Польша

Президент Польши Анджей Дуда не вышлет поздравлений Путину в связи с его победой на выборах, заявил шеф его канцелярии.

Он уточнил, что Дуда «не считает, что это подходящий момент для поздравлений».

Министерством иностранных дел также заявило, что голосование в Крыму было «незаконным» и призвало уважать территориальную целостность Украины.

Саудовская Аравия

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и его отец, король Салман, пожелали Путину «постоянно крепкого здоровья и счастья, а его народу — стабильного прогресса и процветания».

Иран

Президент Ирана Хассан Рухани поздравил Путина с его «решительной победой» и пообещал активизировать связи между двумя странами.

«Я уверен, что в течение вашего нового срока отношения между нашими двумя странами будут развиваться дальше», — сказал он.