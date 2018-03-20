Реакция мира на переизбрание президента России Путина

Владимир Путин был объявлен победителем выборов президента России во вторник.
В мире эту новость встретили по-разному: лидеры некоторых стран сразу отправили свои поздравления, а некоторые усомнились в честности прошедших выборов.
Китай
Лидер Китая Си Цзиньпин в своём поздравительном сообщенни сказал, что Пекин готов продолжать работать с Москвой.
«В настоящее время китайско-российское комплексное стратегическое партнерство, которое построено на основе сотрудничества, находится на лучшем уровне в истории, что служит примером для формирования нового типа международных отношений», — сказал Си в послании Путину.
«Китай готов работать с Россией, чтобы поддерживать китайско-российские отношения на более высоком уровне».
США
В Белом доме, отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными, заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли сказал: «Мы не удивлены результатом».
Он добавил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется.
ЕС
Тем не менее, Европейский союз заявил, что «нарушения и недостатки» на выборах нарушили международные стандарты, указывая на одностороннее освещение в СМИ и ограничение политических свобод.
«Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки», — говорится в заявлении ЕС.
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Май заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе «развернула миссию по наблюдению за выборами в Россию, и мы будем ждать их оценки, прежде чем делать какие-либо замечания».
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Май заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «развернула миссию по наблюдению за выборами в Россию, и мы будем ждать их оценки, прежде чем делать какие-либо замечания».
Германия
Канцлер Германии Ангела Меркель должна была поздравить Путина, но сообщение вызвало бы «проблемы» в их отношениях, сказал её пресс-секретарь.
У Берлина и Москвы есть «разногласия» по вопросам, от российской политики до конфликтов в Украине и Сирии.
«Тем не менее, постоянный контакт с руководством России очень важен для нас».
Министр иностранных дел Хейко Маас был более критичным, заявив: «Мы, конечно, не можем говорить о справедливом политическом конкурсе во всех отношениях, как его знаем мы».
Было «неприемлемо», что выборы также проходили в Крыму, который Россия четыре года назад аннексировала от Украины в нарушение международного права, сказал Маас.
«В этом отношении мы предполагаем, что Россия останется сложным партнером».
Франция
В телефонном разговоре с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон пожелал ему «успеха в политической, демократической, экономической и социальной модернизации» России.
Но он также призвал Путина пролить свет на «неприемлемое» отравление двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании и выразил обеспокоенность в связи с войной в Сирии.
Польша
Президент Польши Анджей Дуда не вышлет поздравлений Путину в связи с его победой на выборах, заявил шеф его канцелярии.
Он уточнил, что Дуда «не считает, что это подходящий момент для поздравлений».
Министерством иностранных дел также заявило, что голосование в Крыму было «незаконным» и призвало уважать территориальную целостность Украины.
Саудовская Аравия
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и его отец, король Салман, пожелали Путину «постоянно крепкого здоровья и счастья, а его народу — стабильного прогресса и процветания».
Иран
Президент Ирана Хассан Рухани поздравил Путина с его «решительной победой» и пообещал активизировать связи между двумя странами.
«Я уверен, что в течение вашего нового срока отношения между нашими двумя странами будут развиваться дальше», — сказал он.