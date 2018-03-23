ЦИК России огласил окончательные итоги выборов президента

Реакция мира на переизбрание президента России Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в пятницу подвела итоги президентских выборов в стране.

По итогам подсчёта всех бюллетеней победил Владимир Путин, набрав 76,69 процентов голосов избирателей.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за него проголосовали 11,77 процентов россиян.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,65 процентов голосов.

Журналистку Ксению Собчак поддержали 1,68 процентов избирателей.

Замыкает пятёрку лидеров глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский с результатом 1,05 процентов.

Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов. Кандидат от Партии Роста Борис Титов набрал 0,76 процентов голосов, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин — 0,68 процентов, выдвиженец «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин — 0,65 процентов.

Всего в выборах приняли участие 67,54 процентов избирателей, что составляет 73 миллиона 629 тысяч человек.