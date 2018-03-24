Бывший кандидат в президенты РФ Грудинин сбрил усы

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации Павел Грудин сдержал слово и сбрил усы. Об этом политик сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Грудинин заключил пари с видеоблогером Юрием Дудём, по условиям которого кандидат должен был сбрить усы, если не наберёт 15 процентов голосов избирателей.

По данным Центризбиркома, опубликованным 23 марта, Грудинин набрал 11,77 процентов.





«Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен,но дал слово значит надо его сдерживать», — написал Грудинин.