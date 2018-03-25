Не меньше 64 человек погибли во время пожара в российском Кемерово

Не меньше 64 человек погибли в российском городе Кемерово в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по словам Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России.

«64 — это окончательная цифра», — проинформировал в понедельник глава МЧС Владимир Пучков.

Возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания торгового центра, где находятся кинотеатр и детский развлекательный центр.

Начало пожара в торговом центре в российском Кемерово попало на видеоhttps://t.co/7qsLrQ1RG8 pic.twitter.com/kGuRqrNhqo — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) March 26, 2018

Жертвы, тела которых нашли в детской комнате, погибли от отравления продуктами горения.

По некоторым данным, количество погибших при пожаре намного больше официальных чисел, а большинство жертв дети.

На третьем этаже ТЦ находился контактный зоопарк, в котором было 200 животных 25 видов. По словам управляющего зоопарка, все животные «наверняка» погибли.

Как сообщает РИА Новости, на месте происшествия для тушения пожара были задействованы более 210 человек и 48 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело, четверо задержанны.