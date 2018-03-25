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3-е детей и женщина погибли во время пожара в России

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото из Youtube (Евгений Елисеев)

В российском городе Кемерово три ребёнка и женщина стали жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщают местные СМИ.

Как сообщается, ещё минимум 26 человек пострадали в результате пожара, в то время как всего из помещения эвакуировали около ста человек.

Жертвы, тела которых нашли в детской комнате, погибли от отравления продуктами горения.

Как сообщает РИА Новости, на месте происшествия для тушения пожара были задействованы более 210 человек и 48 единиц техники.

Причины возгорания выясняются.

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