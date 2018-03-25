53 человека погибли во время пожара в российском Кемерово

53 человека погибли в российском городе Кемерово в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, заявил в понедельник Следственный комитет РФ.

Российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации сообщают, что ведутся поиски ещё 16 человек.

Жертвы, тела которых нашли в детской комнате, погибли от отравления продуктами горения.





По предварительным данным, возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания торгового центра, где находятся кинотеатр и детский развлекательный центр.

На третьем этаже ТЦ находился контактный зоопарк, в котором было 200 животных 25 видов. По словам управляющего зоопарка, все животные «наверняка» погибли.

Как сообщает РИА Новости, на месте происшествия для тушения пожара были задействованы более 210 человек и 48 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело, четверо задержанны.