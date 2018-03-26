Москва обещает ответить на высылку российских дипломатов

Москва отреагирует на решение ряда стран-членов ЕС и НАТО о высылке российских дипломатов. Эти недружественные шаги не пройдут бесследно, говорится в заявлении МИД РФ.

«Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права», — подчеркнули в министерстве.

«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем», — пообещали в МИД РФ.

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Осужденный в России за государственную измену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным ядом в британском городе Солсбери.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии недалеко от торгового центра в Солсбери.