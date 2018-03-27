В России объявили день траура по погибшим в Кемерове

Не меньше 64 человек погибли во время пожара в российском Кемерово

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба Кремля.



По всей России будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.



Ранее сообщалось, что разные регионы России в частном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области.



Путин посетил Кемерово 27 марта. Глава государства возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада сгоревшего здания.



Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в Кемерове.



Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.

Следственный комитет ведет расследование по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности.