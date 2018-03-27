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В России объявили день траура по погибшим в Кемерове

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AFP
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Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба Кремля.

По всей России будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее сообщалось, что разные регионы России в частном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области.

Путин посетил Кемерово 27 марта. Глава государства возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада сгоревшего здания.

Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в Кемерове.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах находятся 12 человек, еще 55 пострадавших лечатся амбулаторно.

Следственный комитет ведет расследование по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности.

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