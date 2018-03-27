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Россия жёстко ответит на высылку дипломатов из США — замглавы МИД

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Российский флаг развевается над Генеральным консульством Российской Федерации в Сиэтле, США, 26 марта, 2018 г. (Фото: Reuters)
Российский флаг развевается над Генеральным консульством Российской Федерации в Сиэтле, США, 26 марта, 2018 г. (Фото: Reuters)
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Москва жёстко отреагирует на высылку российских дипломатов из США, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы к конструктивной работе открыты, будем ее продолжать, но без жестких ответных мер на вчерашнее решение американских властей по нашим диппредставительствам нынешняя ситуация не останется», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что «все-таки здоровое начало, которое сохраняется в подходе к отношениям с Россией, по крайней мере, у некоторых ответственных деятелей в США, рано или поздно возобладает».

В понедельник Вашингтон объявил о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Ряд западных стран также вышлет российских представителей дипмиссий.

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