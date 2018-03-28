Россия приветствует визит лидера КНДР в Китай

Россия приветствует встречу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Об этом пресс-служба МИД России сообщила в среду.

МИД России расценивает прошедшие переговоры «как важный шаг в закреплении позитивных тенденций, обозначившихся в последнее время в развитии ситуации на Корейском полуострове и вокруг него».

«Россия в тесной координации с китайскими партнерами намерена и далее прилагать активные усилия по содействию комплексному урегулированию проблем указанного субрегиона исключительно мирными политико-дипломатическими средствами через прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами», — говорится в сообщении.

Ранее, китайские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Китай.

В ходе визита стороны обсудили отношения Китая и КНДР, ситуацию на Корейском полуострове, предстоящие отдельные встречи лидера Северной Кореи с президентами Южной Кореи и США.