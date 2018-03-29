Россия отрицает проведение кибератаки против Германии

Россия отрицает обвинения связанные со взломом государственных компьютеров Германии на этот раз с «шуткой» о Второй мировой войне.

«Коллеги, я хотела бы напомнить, что мы взламывали Бундестаг лишь однажды — в 1945 (году) при освобождении Берлина от нацистской чумы. Правда тогда он еще назывался Рейхстагом», — сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Особое, конечно, недоумение, помимо прочего, вызывает причисление британской стороной вот к этому растущему списку претензий взлом Бундестага в 2015 году», — добавила Захарова.

Советские войска штурмовали Рейхстаг в конце 1945-го во время Второй мировой войны. Более 20 миллионов человек погибло в СССР во время войны, победа в которой всё ещё остаётся источником национальной гордости в России.

В прошлом месяце Британия обвинила Россию в отравлении двойного российского агента Скрипаля и его дочери. Москва отрицает все обвинения.

Британия, Германия и ещё более 20 западных стран выслали российских дипломатов из-за отравления агента.